Protection sociale: accompagnement de 6.500 enfants en situation difficile durant les deux dernières années (Mme Hayar)

lundi, 14 octobre, 2024 à 21:29

Rabat – Quelque 6.500 enfants en situation difficile ont bénéficié d’un accompagnement durant les deux dernières années, dont 700 ont été pris en charge au sein des établissements de protection sociale, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

La baisse du nombre d’enfants en situation difficile a été rendue possible grâce à l’opérationnalisation des organes territoriaux, dont les établissements de protection de l’enfance, a souligné Mme Hayar lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, en réponse à une question sur “la politique publique intégrée pour la protection de l’enfance” adressée par le Groupe du Rassemblement National des Indépendants, ajoutant que le nombre de centres d’accompagnement de l’enfance a atteint 83, tandis que celui des comités provinciaux a été porté à 81.

En réponse à une autre question sur la protection de la vie privée des enfants sur les réseaux sociaux, adressée par le Groupe Authenticité et Modernité, la ministre a rappelé le lancement du programme “Jisr Al Ousra” qui favorise notamment la formation des parents pour une socialisation saine de leurs enfants, notant, à cet égard, le lancement de la plateforme “Koun3labal”, en coordination avec la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), au profit des enfants et des parents pour la sensibilisation vis-à-vis des dangers sur le net.

Elle a, dans ce contexte, salué “e-Himaya”, la plateforme nationale d’information et de sensibilisation sur la culture digitale et l’usage approprié des outils numériques par les enfants, ainsi que la plateforme “E-Blagh” lancée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale dans le but de signaler les cas de cybercriminalité.