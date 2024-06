Rabat : M. Talbi El Alami s’entretient avec la Vice-présidente du gouvernement et ministre slovène des Affaires étrangères

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu mardi à Rabat, avec la Vice-présidente du gouvernement et ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, en visite dans le Royaume.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations liant le Maroc et la Slovénie, couronnées par le communiqué conjoint, rendu public ce mardi, dans lequel Ljubljana a salué le Plan marocain d’autonomie comme “une bonne base pour parvenir à une solution définitive et consensuelle” au différend régional autour du Sahara marocain, sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel, indique un communiqué de la première Chambre.

Cette rencontre a constitué aussi l’occasion idoine pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre les institutions législatives des deux pays, notamment entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale de la République de Slovénie, lesquelles institutions sont liées par un mémorandum d’entente, signé en 2022, poursuit-on de même source, notant que lors de cette entrevue, les deux parties ont évoqué également les questions parlementaires d’intérêt commun.

A cette occasion, le président de la Chambre des représentants a présenté un aperçu des grands chantiers lancés par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.