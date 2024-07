Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre M. Talbi Alami et le président du Parlement du Monténégro

mardi, 16 juillet, 2024 à 18:45

Rabat – Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président du Parlement du Monténégro, Andrija Mandić et la délégation l’accompagnant, en visite de travail au Royaume du 15 au 18 juillet.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants indique que les discussions entre les deux parties ont porté sur la mise en avant des particularités des expériences parlementaires au Maroc et au Monténégro, la dynamique de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale et les moyens de la renforcer à travers des visites mutuelles et le partage d’expertises et d’expériences.

Les discussions ont également porté sur le rôle des deux groupes d’amitié parlementaires, la durabilité de la communication parlementaire bilatérale et multilatérale au service du renforcement du dialogue, de la coordination et de l’action parlementaire commune, relève le communiqué, faisant savoir que les deux parties ont aussi échangé leurs points de vue sur de nombreuses questions d’intérêt parlementaire commun.

A cette occasion, le président de la Chambre des représentants a exprimé ses remerciements au président du Parlement du Monténégro pour la position ferme de son pays sur l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi que pour la valorisation des relations entre les deux pays fondées sur le respect mutuel de la souveraineté nationale des États et le soutien à la paix et à la sécurité internationales.

La Chambre des représentants du Royaume du Maroc et le Parlement du Monténégro avaient signé, le 25 juin 2018 à Podgorica, la capitale du Monténégro, un protocole de coopération parlementaire visant à approfondir toutes les formes de coopération à travers de nombreux mécanismes, y compris la création de groupes de travail parlementaire et l’organisation de réunions régulières.