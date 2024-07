Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens parlementaires maroco-bahreïnis

mardi, 9 juillet, 2024 à 18:27

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu mardi à Rabat, avec le président du Conseil des représentants bahreïni, Ahmed Ben Salman Al Musallam, en visite officielle dans le Royaume à la tête d’une importante délégation.

Les deux parties ont, à cette occasion, réaffirmé l’importance de soutenir et de raffermir la coopération bilatérale dans le cadre des relations historiques unissant les deux pays frères, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume frère de Bahreïn, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

À cette occasion, ajoute la même source, M. Ben Salman Al Musallam a réitéré la position ferme du Royaume de Bahreïn et son appui au Maroc et au plan d’autonomie pour le Sahara marocain, exprimant le soutien de son pays à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a également rappelé la décision du Royaume de Bahreïn d’ouvrir un consulat général à Laâyoune, confirmant ainsi la souveraineté marocaine et traduisant la solidité des relations maroco-bahreïniennes.

Le président du Conseil des représentants bahreïni s’est, par ailleurs, félicité des relations parlementaires exceptionnelles, des niveaux de coordination commune, ainsi que des positions honorables du Maroc envers le Royaume de Bahreïn, faisant part de sa volonté de prospecter davantage les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines du développement, en particulier sur les plans économique et d’investissement, d’échanges commerciaux et de la sécurité alimentaire, au service des intérêts des deux pays et peuples frères.

Pour sa part, M. Talbi El Alami a salué les positions fermes du Bahreïn en soutien au Maroc et à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain, dans le cadre la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Maroc.

Le président de la Chambre des représentants a mis en avant le niveau des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, saluant les résultats de la coopération réalisés au cours de la dernière décennie, incluant des échanges de visites et d’expertises, la coordination dans divers forums parlementaires régionaux et internationaux, ainsi que le renforcement de la communication efficace et permanente entre les deux institutions législatives, leurs membres et leurs Secrétariats Généraux.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont exprimé leur appréciation des efforts de SM le Roi de Bahreïn Hamad Ben Issa Al Khalifa, pour soutenir l’action arabe commune et conforter la sécurité et de la paix dans la région, rappelant dans ce sens les succès distingués réalisés sous la présidence du Bahreïn du 33ème Sommet arabe.

Elles ont également affirmé leur soutien à l’initiative du Royaume de Bahreïn d’inviter et d’accueillir une conférence internationale pour la paix dans la région, ainsi que leur soutien à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien frère.

Ont participé à cette rencontre, du côté bahreïni, M. Khalid Ben Salman Al-Musallam, ambassadeur du Royaume de Bahreïn au Maroc, les députés Mohsen Ali Al Asbool, Chef adjoint de la délégation, Mohammed Musa Al-Balooshi, Hanan Mohamed Ali, Mahmoud Merza Fardan, Ali Majed Alnoaimi, Ali Saqer Al Doseri, et le Conseiller Rashid Muhammad Bunajma, Secrétaire général du Conseil des Représentants.

Du côté marocain, ont assisté à cette rencontre notamment le député Nabil Dakhch, président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Bahreïn, et Najib El Khadi, Secrétaire Général de la Chambre des Représentants.