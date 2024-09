Le renforcement de la coopération législative entre le Maroc et le Danemark au cœur d’une rencontre à Rabat

mercredi, 18 septembre, 2024 à 18:58

Le projet de loi n° 18.23 relatif à l’industrie cinématographique et portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM), vise à créer une dynamique économique et sociale dans le domaine cinématographique et renforcer la capacité du secteur à créer des opportunités d’emploi, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.