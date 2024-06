Le renforcement de la coopération parlementaire au cœur des entretiens de M.Talbi Alami avec le président du Groupe d’amitié parlementaire Chili-Maroc

mercredi, 26 juin, 2024 à 9:00

Rabat – Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président du Groupe d’amitié parlementaire Chili-Maroc, Jaime Naranjo Ortiz, qui effectue actuellement une visite de travail au Royaume en compagnie des membres du groupe.

Au cours de cette réunion, ils ont passé en revue les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment parlementaires, soulignant l’importance d’intensifier la coordination parlementaire bilatérale et multilatérale, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

M. Talbi Alami a souligné l’importance de l’échange d’expériences et d’expertises entre le parlement marocain et son homologue chilien, a précisé la même source, ajoutant qu’il a donné à M. Naranjo Ortiz et à la délégation qui l’accompagnait un aperçu sur l’institution législative, sa composition, ses rôles et ses prérogatives constitutionnelles.

Le président de la première chambre du parlement a également exposé les grands projets et réformes entrepris par le Royaume dans divers domaines, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment en ce qui concerne la généralisation de la protection sociale, la modernisation des infrastructures, ainsi qu’en matière d’énergies renouvelables, de grandes industries et de divers aspects du développement global et multidimensionnel.

Pour sa part, M. Jaime Naranjo Ortiz s’est félicité des liens solides qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Chili, notant que le Maroc et le Chili jouissent d’une excellente position géostratégique et que le Royaume se veut une porte de l’Afrique et un modèle à suivre dans plusieurs domaines.

La délégation parlementaire chilienne a mis en avant les aspects de la coopération entre les deux institutions législatives et les larges perspectives de coopération entre les deux pays en général, dans des domaines vitaux, à savoir l’intelligence artificielle, les changements climatiques, l’agriculture, le tourisme, l’économie, le développement social et spatial, et d’autres questions d’intérêt mutuel.

La délégation du Groupe d’amitié parlementaire Chili-Maroc est composée de Carla Morales Maldonado, Catalina Del Real Mihovilovic, Cristian Moreira Barros, Juan Santana Castillo, Marcela Riquelme Aliaga et Sofia Cid Versalovic.