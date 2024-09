Le renforcement de la coopération parlementaire au cœur des entretiens de M. Talbi Alami avec le président du Groupe d’amitié parlementaire Indonésie-Maroc

mercredi, 4 septembre, 2024 à 18:04

Rabat- Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président du Groupe d’amitié parlementaire Indonésie-Maroc, Aboe Bakar Al-Habsyi, qui effectue actuellement une visite de travail au Royaume en compagnie d’une importante délégation parlementaire.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont mis en avant la profondeur et la solidité des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples, tout en exprimant leur volonté commune de raffermir les relations de coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, d’intensifier les visites mutuelles et de renforcer la coordination bilatérale et multilatérale sur les questions parlementaires d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

À cette occasion, le président du groupe parlementaire d’amitié Indonésie-Maroc a souligné que la signature de l’accord de coopération stratégique en 2023 entre les deux pays reflète leur ferme volonté d’élargir et de diversifier les domaines de la coopération bilatérale, ajoutant que le Maroc s’érige en partenaire stratégique pour l’Indonésie.

De même, M. Al-Habsyi a mis en avant la grande solidarité du Maroc et de l’Indonésie avec la cause palestinienne, saluant le rôle éminent joué par le Maroc à cet égard sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Pour sa part, M. Talbi Alami a salué le niveau des relations entre les deux pays, notamment dans son volet parlementaire, soulignant l’importance de promouvoir davantage les échanges et la coopération entre le Maroc et l’Indonésie dans les différents domaines.

Le président de la Chambre des représentants a remercié le Parlement indonésien pour son soutien au Parlement marocain pour l’obtention du statut de “membre observateur” au sein de l’Assemblée interparlementaire de l’AIPA, saluant la coordination et la concertation en continu entre les deux institutions législatives aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Rappelant l’Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, M. Talbi Alami a indiqué que le Maroc est une porte d’entrée du marché africain et un pôle d’investissement important grâce à la diversité de ses partenariats et à son ouverture économique.

Cette réunion s’est déroulée en présence notamment du président du groupe parlementaire d’amitié maroco-indonésien, Abdellatif El-Fouikar et de l’ambassadeur d’Indonésie au Maroc, Harsul Azwar.