Réouverture en 2025 de toutes les maisons de jeunes fermées (Ministre)

mercredi, 3 juillet, 2024 à 20:54

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a annoncé, mercredi à la Chambre des représentants, la réouverture en 2025 de toutes les maisons de jeunes fermées, soit par le biais d’un partenariat avec les collectivités territoriales ou avec le tissu associatif.

Dans un exposé présenté devant la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, M. Bensaid a précisé que 146 maisons de jeunes ont été fermées pour différentes raisons en 2021, faisant savoir qu’en 2024 ce nombre est tombé à 75 sur un total de 762, dont 52 ont été fermées à cause du manque de ressources humaines alors que 43% du total de ces maisons de jeunes sont situées dans les zones rurales et que 121 d’entre elles sont à caractère sportif et éducatif et culturel.

Les principales activités des maisons de jeunes englobent un ensemble de domaines, dont le théâtre, la musique, les arts plastiques, le cinéma et la lecture, a-t-il relevé, soulignant que ces activités ont été diversifiées à travers la création de clubs de jeux électroniques, qui seront au nombre de 200 d’ici fin 2024 en application de l’accord de partenariat entre la Fédération Royale Marocaine des Jeux Electroniques et le ministère.

Aussi, le ministère a renforcé et diversifié l’offre de perfectionnement à destination des jeunes à travers des activités de formation et de développement des compétences ainsi que des activités associatives, notant que ces offres de perfectionnement destinées aux jeunes visent à valoriser leur situation socio-économique à travers des partenariats avec des experts et des institutions de formation dans divers domaines liés au développement des compétences, à la création de projets et à l’accompagnement personnel.

Il a ajouté que le ministère a lancé un programme global de réhabilitation et d’équipement des centres d’accueil afin d’améliorer la qualité des services fournis, d’adopter une architecture interne et externe attractive en vue de faciliter aux jeunes l’accès auxdits services à travers le “Pass Jeunes”.

Concernant le tourisme culturel pour les jeunes, M. Bensaid a expliqué que 11 délégations de jeunes ont été reçues et 6 autres ont été envoyées dans le cadre de programmes d’échange culturel avec les pays amis, outre l’organisation de 12 ateliers au profit de 600 jeunes en plus de 1.200 jeunes qui ont bénéficié du programme de résidences linguistiques et culturelles; et la programmation, tout au long de l’année, de voyages de tourisme culturel local au profit des jeunes.