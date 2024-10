La visite du Président Macron au Maroc illustre les relations historiques et l’amitié multidimensionnelle entre les deux pays (M. Talbi Alami)

mardi, 29 octobre, 2024 à 14:19

Rabat – La visite du Président français, S.E.M. Emmanuel Macron au Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, illustre “les relations historiques ainsi que l’amitié enracinée, multidimensionnelle et multisectorielle unissant la République française et le Royaume du Maroc”, a affirmé mardi à Rabat le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi Alami.

Dans une allocution lors de la séance conjointe des deux chambres du parlement, tenue à l’occasion du discours prononcé par M. Macron, M. Talbi Alami a souligné que l’accueil du Président de la République française au Parlement marocain revêt une significations symbolique à bien des égards, expliquant qu’il s’agit, en partie, d’un témoignage des nobles valeurs partagées par les deux pays en termes de démocratie, des droits de l’Homme, de pluralisme politique et partisan et d’attachement à l’État de droit et aux instances issues d’élections libres.

“Le Parlement qui vous accueille aujourd’hui est honoré par les relations de coopération et de dialogue établies depuis des années, grâce à un jumelage institutionnel, avec l’Assemblée nationale et le Sénat français, ce qui favorise le partage des meilleures pratiques, l’échange de visites et le dialogue, dans un contexte où la démocratie institutionnelle a tant besoin de leviers à même de la renforcer et de consacrer, par la même, la confiance des citoyens”, a précisé le président de la Chambre des Représentants.

M. Talbi Alami a rappelé que le parlement incarne la maturité de la démocratie marocaine et des réformes engagées par le Royaume, en consécration des fondements d’un modèle démocratique, authentique et enraciné, régi par une Constitution avancée et libérale, dont le socle est la garantie des droits de l’Homme, des libertés, du pluralisme et de la diversité, en tant que prérequis du progrès, du développement et de la stabilité.

Il a à cet égrad rappelé le discours prononcé par Sa Majesté le Roi devant les membres des deux chambres du Parlement à l’ouverture de l’actuelle année législative, dans lequel le Souverain a exprimé, en Son nom personnel et au nom du peuple marocain, Ses plus vifs remerciements et Sa profonde gratitude à la France pour son soutien franc à la marocanité du Sahara et à la souveraineté du Royaume sur ses provinces du sud, ainsi que pour son appui à l’Initiative d’autonomie dans le cadre de l’intégrité territoriale marocaine, comme base unique pour le règlement de ce conflit régional artificiel.

M. Talbi Alami a également exprimé, au nom des représentants de la Nation, sa gratitude et sa reconnaissance au Président français pour cette position qui consacre la légalité historique, soulignant que toutes les composantes du parlement marocain, et à travers elles le peuple marocain, se remémoreront cette sage position qui fait triompher le droit et la légalité, comme cela a été souligné par SM le Roi Mohammed VI qui a relevé que l’intégrité territoriale du Royaume est une question sacrée et existentielle pour les Marocains.