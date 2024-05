Célébration du 1er mai: La CDT salue les acquis du dernier round du dialogue social

mercredi, 1 mai, 2024 à 17:08

Casablanca – La Confédération démocratique du travail (CDT) a célébré, mercredi à Casablanca, la fête du Travail en organisant un rassemblement, une occasion pour mobiliser les militants afin de poursuivre l’action en vue de la consolidation des acquis et de la réalisation des revendications de la classe ouvrière.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général-adjoint de la CDT, Khalid Alami Houir, a souligné que la commémoration du 1er mai cette année met en avant plusieurs revendications essentielles visant à garantir les libertés et les droits, tout en rappelant les acquis obtenus lors du dernier round du dialogue social en faveur de la classe ouvrière.

Parmi ces réalisations, M. Alami Houir a évoqué l’augmentation générale des salaires dans le secteur public, ainsi que l’augmentation du salaire minimum dans le secteur industriel et agricole de 10%, en plus de la révision de l’impôt sur le revenu pour alléger la charge fiscale sur la classe ouvrière et les salariés.

Ces mesures, a-t-il souligné, contribueront à soutenir et à améliorer le pouvoir d’achat de la classe ouvrière et à atténuer l’impact des hausses successives qui ont affecté les prix de différents produits de première nécessité.

Il a affirmé que la CDT est prête à poursuivre les négociations et à rechercher des consensus au sujet de toutes les questions liées au travail dont les législations sociales et les questions sociétales, insistant sur la nécessité de préserver les acquis tout en respectant le droit constitutionnel à l’exercice du droit de grève, ainsi que sur la nécessité de lier la responsabilité à la reddition de comptes.

D’autre part, M. Alami Houir a noté que la CDT, conformément à ses principes et à son identité historique, renouvelle son attachement à l’intégrité territoriale du Royaume et son soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour un État palestinien indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.