Fête du travail : L’UMT se félicite des acquis sectoriels réalisés

mercredi, 1 mai, 2024 à 20:53

Casablanca – Le Secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharek s’est félicité, mercredi à Casablanca devant les militantes et les militants de la classe ouvrière affiliés à l’Union, des acquis sectoriels réalisés ces dernières mois.

Lors d’un rassemblement organisé par cette centrale syndicale, M. Moukharek a souligné que les rounds de dialogue social ont abouti, le 29 avril 2024, à la signature d’un accord social avec le gouvernement, l’UMT et le patronat, notant que cet accord consigne des acquis revendiqués par la classe ouvrière.

Tout en rappelant les termes de l’accord, notamment l’augmentation générale des salaires des fonctionnaires des administrations publiques, des collectivités territoriales et des établissements publics de 1000 dhs, la hausse du SMIG et du SMAG de 10%, et la révision de l’impôt sur les salaires, à compter de janvier 2025, il a appelé à davantage de mobilisation et d’unité pour satisfaire toutes les revendications justes de la classe ouvrière.

Dans le même sillage, M. Moukharek a indiqué que l’accord social prévoit aussi l’exonération totale des salaires inférieurs à 6000 dhs, l’élargissement des tranches intermédiaires, ajoutant qu’en ce qui concerne la loi organique relative au droit de grève, l’UMT s’oppose à tout texte qui limiterait ce droit constitutionnel.

Il a également exprimé la fierté de l’UMT et de la classe ouvrière des réalisations diplomatiques accomplies par le Maroc dans son environnement régional et international, en soutien à la cause nationale du Royaume.

A cette occasion, le Secrétaire général de l’UMT a renouvelé la solidarité de la centrale syndicale avec le peuple palestinien et le soutien de son droit légitime à un Etat palestinien avec Al Qods Acharif comme capitale.