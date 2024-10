Des partis politiques saluent la teneur du Discours Royal au Parlement

lundi, 14 octobre, 2024 à 17:57

Rabat – Plusieurs partis politiques ont salué la teneur du Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Parlement, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème législature.

Dans ce sens, le Parti de l’Union Constitutionnelle a mis en avant les succès diplomatiques majeurs réalisés sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le dossier du Sahara marocain, qui “se sont traduits par un soutien international croissant à la marocanité du Sahara, à l’Initiative d’autonomie et à la justesse de la cause nationale”.

Dans un communiqué, la formation politique souligne que “la forte dynamique diplomatique menée avec clairvoyance par Sa Majesté le Roi est complémentaire avec la dynamique de développement en cours dans l’ensemble des provinces du sud du Royaume et les grands projets stratégiques lancés par le Souverain tels que l’Initiative Atlantique pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique et le projet du gazoduc Nigeria-Maroc”.

De son côté, le Parti authenticité et modernité (PAM) relève que le Discours Royal a réaffirmé la centralité de la question du Sahara parmi les priorités stratégiques du Maroc.

Les orientations claires contenues dans le Discours Royal “s’adressent au Parlement et au gouvernement au même titre que les institutions constitutionnelles et la société civile, ainsi qu’à l’ensemble des forces vives de la nation et à l’ensemble des citoyens à l’intérieur comme à l’extérieur du Royaume”, note le parti.

Sur la même lignée, le Parti de la justice et du développement (PJD) s’est félicité du contenu du Discours Royal, mettant en exergue “les efforts considérables et continus déployés par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, pour consacrer la souveraineté du Maroc sur son Sahara et élargir le soutien à l’Initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Le Parti fait part de son adhésion forte et constante aux côtés des autres forces vives, instances et institutions nationales, aux efforts de défense de la première cause nationale de tous les Marocains, ainsi que son engagement et sa mobilisation pour barrer la voie aux manœuvres et campagnes malveillantes des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc.