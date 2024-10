La qualité de l’école marocaine et les enjeux du développement au cœur d’une rencontre à Tétouan

dimanche, 20 octobre, 2024 à 15:38

Tétouan – Le parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a tenu, samedi à Tétouan, la 2è rencontre régionale sur le système de l’éducation, de l’enseignement et de la formation au Maroc, sous le thème “l’école marocaine : la question de la qualité et les enjeux du développement”.