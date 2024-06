SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Kénitra la cérémonie de sortie de la 24ème promotion du Cours Supérieur de Défense et de la 58ème promotion du Cours État-Major

mercredi, 5 juin, 2024 à 15:49

Kénitra – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi, au Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 24ème promotion du Cours Supérieur de Défense et de la 58ème promotion du Cours État-Major.

À son arrivée au Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, et le Colonel-Major, Directeur du CREMS, avant de passer en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs.

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été ensuite salué par le Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, les Officiers Supérieurs de l’État-Major Général des FAR, le Wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, le Gouverneur de la Province de Kénitra, le Commandant d’Armes Délégué de la Place de Kénitra et les professeurs du corps enseignant.

Après avoir suivi une présentation portant sur “le processus de gestion de crise au sein des FAR”, animée par deux Officiers stagiaires, Son Altesse Royale a procédé à la remise des brevets de l’enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale et des diplômes d’État-Major respectivement à des Officiers stagiaires du Cours Supérieur de Défense et du Cours État-Major nationaux et étrangers.

Le Colonel-Major, Directeur du CREMS, a ensuite remis à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan une sélection de mémoires de recherche de la promotion du Cours Supérieur de Défense.

La 24ème promotion du Cours Supérieur de Défense et la 58ème promotion du Cours État-Major comptent 285 lauréats, dont 70 Officiers originaires de 26 pays amis du Royaume, à savoir : le Royaume d’Arabie Saoudite, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Jordanie, l’État des Émirats Arabes Unis, les États-Unis d’Amérique, et les Républiques du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo, de Côte d’Ivoire, de Djibouti, d’Égypte, d’Éthiopie, de France, du Gabon, de la Guinée Conakry, du Mali, de Mauritanie, du Niger, de la RD-Congo, du Sénégal, de Tanzanie, du Tchad, du Togo et de l’Union des Comores.