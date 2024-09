SAR le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 15è édition du Salon du cheval d’El Jadida

lundi, 30 septembre, 2024 à 19:04

El Jadida – Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi au Parc d’Expositions Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture de la quinzième édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se poursuivra jusqu’au 06 octobre sous le thème “L’élevage équin au Maroc : Innovation et défi”.

A son arrivée au Parc d’Expositions, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avant de passer en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs.

Son Altesse Royale a ensuite été salué par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, Abdellatif Maazouz, et le gouverneur par intérim de la province d’El Jadida, Mohamed Samir El Khamlichi.

SAR le Prince Moulay Rachid a aussi été salué par le président du Conseil provincial, la présidente de la commune de Haouzia, les membres du Conseil d’Administration de l’Association du salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon, ainsi que par des cadres du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

A l’entrée du Hall d’exposition, Son Altesse Royale a été salué par M. Al Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, Ambassadeur des Emirats Arabes Unis (EEAU) au Maroc, Sheikh Dr. Ammar Bin Nasser Al Mualla, des EEAU, le Général de division Faris Khalaf Al Mazrouei, Président de “Abu Dhabi Heritage Authority” (EEAU), M. Mohamed Ahmad Al Harbi, directeur général de l’association des chevaux pur-sang arabes (EEAU), M. Issa Ben Mohammed Al Mohannadi, président du Club des courses et équitation (fédération équestre qatarie), et M. Salim Al Barak, président de l’organisation arabe du cheval arabe (Arabie Saoudite).

SAR le Prince Moulay Rachid a, par la suite, effectué une tournée à travers les différents espaces et villages du Salon, dédiés aux sponsors, aux institutionnels, aux éleveurs, à l’artisanat, à l’international, à l’art et culture, et aux régions du Royaume.

Son Altesse Royale a ensuite assisté, à la carrière principale, à des shows, des spectacles artistiques et des voltiges équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida où il a suivi des spectacles de fantasia animés par 18 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume.

A cette occasion, Son Altesse Royale a posé pour une photo souvenir avec les Moqaddems de ces Sorbas.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Salon du Cheval d’El Jadida, devenu au fil des années une plateforme obligée de rencontres et d’échanges entre les différents intervenants dans le secteur équin, permet de mettre en valeur le riche patrimoine culturel équin du Royaume et les multiples utilisations du cheval aux niveaux sportif, culturel ou festif.

Cet événement phare met en exergue la place de choix qu’occupe le cheval, cette créature divine, dans l’histoire et l’identité culturelle nationale et dans la mémoire collective.

Initiée par l’Association du Salon du cheval, cette manifestation, qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.

Ainsi, plusieurs activités liées au cheval y sont organisées dans le cadre de compétitions ou exhibitions de haut niveau: la Coupe des Champions de Chevaux Barbes, la Coupe des Champions des Chevaux Arabe-Barbes, le Show International A du Pur-Sang Arabe, la Coupe marocaine des Éleveurs de Chevaux Pur-Sang Arabe, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Saut d’Obstacles et bien entendu le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida.

Les volets culturel et scientifique ne sont pas en reste, car le cheval sera scruté lors de nombreuses conférences, ateliers et tables rondes, ainsi qu’à l’occasion de multiples activités ludiques réservées au jeune public.