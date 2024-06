Aïd Al Adha: Sa Majesté le Roi reçoit un message de félicitations du président de l’Union des Comores

dimanche, 16 juin, 2024 à 21:29

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le président comorien exprime, au nom du peuple et du Gouvernement comoriens et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de bonheur et de bonne santé au Souverain et à la famille Royale, et adresse ses souhaits de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

M. Assoumani implore le Tout-Puissant d’accompagner le Maroc et l’Union des Comores dans les efforts qu’ils déploient pour plus de paix, de sécurité, de stabilité et de développement partagé dans les deux pays, au sein de la Oumma islamique et dans le monde entier.