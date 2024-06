Aid Al Adha: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président du Kazakhstan

jeudi, 20 juin, 2024 à 23:05

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Kazakhstan, M. Kasym-Jomart Tokayev, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Tokayev exprime ses sincères félicitations et ses vœux de bonheur et de succès au Souverain ainsi que ses souhaits de prospérité et de bien-être au peuple marocain ami.

“Cette fête sacrée pour les musulmans occupe sans aucun doute une place particulière en tant qu’expression sans précédent des valeurs de la charité, de la moralité et de la miséricorde”, écrit le Président du Kazakhstan.