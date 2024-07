Fête du Trône : Sa Majesté le Roi reçoit un message de félicitations du Président du Conseil européen

mardi, 30 juillet, 2024 à 19:57

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président du Conseil européen, M. Charles Michel à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le président du Conseil européen exprime, au nom de l’Union européenne (UE), les plus sincères et chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi, notant que pendant le quart de siècle écoulé, le leadership du Souverain a marqué une période de transformation remarquable pour le Maroc.

M. Michel souligne également que l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi en faveur du développement durable, de la stabilité régionale et de la promotion de la paix et du dialogue, a marqué le Maroc et contribué au rayonnement du pays.

Il saisit cette occasion pour rappeler que le partenariat d’exception entre l’UE et le Royaume du Maroc s’est également renforcé au fil des années, devenant un pilier de la coopération euro-méditerranéenne, faisant part “de toute la détermination et de l’engagement de l’Union européenne d’oeuvrer au renforcement de notre partenariat pour être à la hauteur des défis communs”.