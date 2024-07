Fête du Trône : Sa Majesté le Roi reçoit un message de félicitations de la Gouverneure générale du Canada

mercredi, 31 juillet, 2024 à 22:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la Gouverneure générale du Canada, Mme Mary May Simon, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, Mme Simon exprime, au nom du peuple canadien, ses plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, soulignant que cet anniversaire “revêt une signification particulière, puisqu’il témoigne de la continuité et de la richesse du patrimoine marocain à travers les siècles”.

Le Canada se “réjouit des solides liens d’amitié et de coopération qui unissent nos deux nations”, écrit la Gouverneure générale du Canada.

Elle saisit également cette occasion pour faire part au Souverain de l’enthousiasme du Canada quant à la perspective de créer de nouveaux partenariats avec le Royaume du Maroc et de consolider encore davantage les intérêts communs et les aspirations mutuelles.