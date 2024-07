Fête du Trône : Message de félicitations à Sa Majesté le Roi du Président de la République d’Estonie

mercredi, 31 juillet, 2024 à 23:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d’Estonie, Alar Karis, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, M. Karis exprime ses sincères félicitations à Sa Majesté le Roi et ses meilleurs vœux de bien-être au peuple marocain et de prospérité au Royaume du Maroc, tout en souhaitant d’approfondir davantage les relations entre le Royaume du Maroc et la République d’Estonie.