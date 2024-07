Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi du DG de l’ICESCO

mercredi, 31 juillet, 2024 à 18:41

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Ben Mohamed El Malek, à l’occasion du 25è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

A cette occasion, M. El Malek a exprimé, en son nom propre et en celui de l’ensemble des cadres et employés de l’ICESCO, ses chaleureuses félicitations au Souverain, soulignant que depuis Son accession au Trône, le Royaume du Maroc a connu “une dynamique de développement globale qui s’est traduite par le renforcement des infrastructures industrielles, la modernisation des transports et de nombreuses réalisations dans les domaines social et médical, entre autres”.

Toutes ces avancées ont fait du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, une destination sûre, appréciée et respectée par toutes les nations éprises de paix, a-t-il fait observer.

Le DG de l’ICESCO a conclu son message en implorant le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le Roi, de L’entourer de Sa divine protection et de perpétuer sur Lui les bienfaits du bonheur et de la quiétude.

M. El Malek a également élevé des prières au Très-Haut pour combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.