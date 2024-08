Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations des Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin

vendredi, 2 août, 2024 à 19:43

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations des Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin, Mme Milena Gasperoni et M. Alessandro Rossi, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, Mme Gasperoni et M. Rossi expriment, au nom du peuple de Saint-Marin et en leurs noms propres, leurs meilleurs vœux de réussite au Souverain et d’un avenir prospère au peuple marocain ami.