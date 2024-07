Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République Kirghize

mardi, 30 juillet, 2024 à 12:37

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République Kirghize, Sadyr Japarov, à l’occasion du 25è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Japarov exprime en son nom et en celui du peuple de la République Kirghize, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé à SM le Roi, et de davantage de paix et de prospérité au peuple marocain.

M. Japarov s’est dit convaincu que les relations unissant le Maroc et le Kirghizistan, basées sur les principes du soutien mutuel, se renforceront davantage dans divers domaines, faisant part de sa disposition à oeuvrer pour développer de manière globale les relations entres les deux peuples amis.