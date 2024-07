Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République tchèque

mardi, 30 juillet, 2024 à 10:38

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République tchèque M.Petr Pavel, à l’occasion du 25è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Pavel exprime ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de bonheur, de paix et de prospérité à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain.

Se félicitant de l’excellence des relations maroco-tchèques, M. Pavel se dit satisfait des liens unissant les deux pays, comme en témoignent la croissance des échanges commerciaux et la coopération économique.

Le président tchèque se dit également convaincu que les relations amicales entre les deux pays continueront de se développer avec succès dans tous les domaines d’intérêt commun.