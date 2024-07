Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président sénégalais

mardi, 30 juillet, 2024 à 18:23

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Diomaye exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de longévité à Sa Majesté le Roi, et de bien-être et de progrès continus au peuple marocain frère et ami.

“Ayant à l’esprit les relations anciennes d’amitié fraternelle et de coopération conviviale entre nos deux pays, Je Vous réitère Ma constante disponibilité à œuvrer avec Vous au raffermissement de ces liens privilégiés”, écrit le Président sénégalais.