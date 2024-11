Fête de l’Indépendance : SM le Roi reçoit un message de félicitations du président somalien

jeudi, 21 novembre, 2024 à 13:40

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, M. Sheikh Mohamoud exprime au Souverain et au peuple marocain frère ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux à l’occasion du 69e anniversaire de la glorieuse Fête de l’Indépendance.

A cette occasion, le président somalien exprime ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi et de davantage de progrès et de prospérité au Royaume du Maroc et à son peuple, réaffirmant sa pleine détermination à renforcer les relations fraternelles et la coopération fructueuse entre les deux pays frères.