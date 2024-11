Fête de l’Indépendance : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la Transition, chef de l’État du Gabon

mardi, 19 novembre, 2024 à 12:19

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la Transition au Gabon, président de la République, chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, M. Oligui Nguema exprime, en son nom personnel et au nom du peuple et du gouvernement gabonais, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur au Souverain, ainsi que ses souhaits de prospérité pour le peuple marocain.

“Il me plaît enfin de me féliciter de l’excellence des relations de fraternité, d’amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la République Gabonaise et le Royaume du Maroc”, écrit le chef de l’État gabonais, faisant part de sa volonté d’œuvrer, de concert avec Sa Majesté le Roi, à la consolidation de ces liens dans le cadre d’avantages mutuellement bénéfiques.