Fête de l’Indépendance : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite

mardi, 19 novembre, 2024 à 11:57

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Président du Conseil des ministres, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, le Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc frère.