Fête de l’Indépendance: SM le Roi reçoit un message de la Présidente de la Macédoine du Nord

jeudi, 21 novembre, 2024 à 14:00

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la Présidente de la République de Macédoine du Nord, Mme Gordana Siljanovska-Davkova, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, Mme Siljanovska-Davkova exprime, en son nom et en celui du peuple macédonien, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de succès à Sa Majesté le Roi, ainsi que ses souhaits les plus sincères de bien-être et de prospérité pour le Royaume et le peuple marocain.

La présidente macédonienne saisit cette occasion pour faire part de sa satisfaction de la coopération entre les deux pays amis, se disant convaincue que cette coopération connaitra, dans les années à venir, une dynamique plus forte dans tous les domaines d’intérêt mutuel.