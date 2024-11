Sa Majesté le Roi adresse un message de compassion à SM la Reine Camilla suite à son infection pulmonaire

lundi, 11 novembre, 2024 à 20:36

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de compassion à SM la Reine Camilla du Royaume-Uni suite à son infection pulmonaire.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de l’infection pulmonaire de SM la Reine Camilla, lui faisant part de Ses vœux de prompt rétablissement.

Le Souverain fait part également de Ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur à SM le Roi du Royaume-Uni et à l’ensemble des membres de la famille royale.