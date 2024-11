Sa Majesté le Roi félicite le Président angolais à l’occasion de la fête nationale de son pays

lundi, 11 novembre, 2024 à 11:36

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Angola, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain fait part de Ses chaleureuses félicitations et de Ses vœux les plus sincères de progrès et de prospérité continus au peuple angolais.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer toute Son estime pour les liens de fraternité africaine solides qui unissent les deux peuples, assurant M. João Lourenço de Sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec lui pour renforcer les relations de coopération bilatérale et les promouvoir à tous les niveaux, pour le bien des deux peuples et au service des populations du Continent africain.