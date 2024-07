Sa Majesté le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République du Tchad

lundi, 29 juillet, 2024 à 21:16

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République, Chef de l’État du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Mahamat Idriss Deby Itno exprime en son nom et au nom du gouvernement et du peuple tchadiens ses vives et chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur au Souverain, et de paix, d’unité et de progrès au peuple marocain.

Le président de la République du Tchad saisit cette occasion pour saluer la qualité et le dynamisme des relations privilégiées d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays, renouvelant son engagement en faveur du renforcement et du raffermissement de ces liens dans l’intérêt commun des peuples marocain et tchadien.