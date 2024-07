Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Président palestinien suite au décès de son neveu

mardi, 16 juillet, 2024 à 18:46

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de l’Etat de Palestine, SEM. Mahmoud Abbas, suite au décès de son neveu, Rida Ata Abbas, directeur général adjoint de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction et une immense tristesse la nouvelle du décès du fils du frère du Président palestinien, Rida Ata Abbas, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime à M. Abbas et, à travers lui, à la famille du défunt et à l’ensemble de ses amis et proches, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’une personnalité reconnue pour son engagement en vue de raffermir les liens de fraternité et de solidarité entre les peuples marocain et palestinien.

Le Souverain dit Se remémorer avec considération, en ce moment pénible, les grandes qualités humaines du regretté ainsi que son abnégation et son dévouement dans les différentes fonctions qu’il a occupées, notamment celle de directeur général adjoint de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif “qui bénéficie de Notre Haute Sollicitude et Bienveillance”, ajoutant que le défunt, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde, portait une affection et une estime sincères à son deuxième pays, le Maroc.

“En partageant votre peine suite à cette perte douloureuse, la volonté divine étant imparable, Nous prions le Très-Haut de vous accorder patience et réconfort et d’accorder la meilleure des rétributions au défunt en récompense de ses actions et ses services louables à sa patrie”, écrit SM le Roi.

Dans ce message, SM le Roi prie également le Tout-Puissant de préserver de tout malheur le Président palestinien, de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de lui accorder longue vie, afin de continuer ses efforts sincères pour réaliser les aspirations du brave peuple palestinien frère au progrès et à la prospérité dans le cadre de la paix, de la liberté et de l’indépendance.