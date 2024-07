Message de condoléances et de compassion de SM le Roi aux membres de la famille de feu Mustapha Dassoukine

lundi, 8 juillet, 2024 à 22:16

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste Mustapha Dassoukine.

Dans ce message, SM le Roi souligne avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de feu Mustapha Dassoukine, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à tous ses admirateurs et amis et à sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d’un artiste-comédien pionnier et créatif, aux grandes qualités humaines, ayant enrichi la scène artistique nationale durant plus de quatre décennies avec des comédies, des pièces théâtrales et des œuvres télévisées et cinématographiques distinguées, qui lui ont valu une place respectable dans le cœur des passionnés de l’art de la comédie dans le Royaume.

Sa Majesté le Roi dit partager les sentiments de la famille du regretté suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort à la famille du défunt, de le rétribuer amplement pour les services louables qu’il a rendus au service de son art et de sa Patrie et de l’agréer parmi les fidèles vertueux.