Message de condoléances de SM le Roi au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam suite au décès de SAR le prince Badr Ben Abdel Mohsen Ben Abdelaziz Al-Saoud

lundi, 6 mai, 2024 à 20:14

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite au décès de Son Altesse Royale le prince Badr Ben Abdel Mohsen Ben Abdelaziz Al-Saoud.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de Son Altesse Royale le prince Badr Ben Abdel Mohsen Ben Abdelaziz Al-Saoud, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, le Souverain exprime au Serviteur des Lieux Saints, et à travers lui, à l’ensemble des membres de son illustre Famille Royale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et d’accueillir le défunt en Son vaste Paradis.