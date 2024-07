Message de félicitations à Sa Majesté le Roi du Président du gouvernement espagnol à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2024 à 21:20

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, à l’occasion du 25è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Sanchez exprime, en son nom propre et en celui du gouvernement et du peuple espagnol, ses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès à Sa Majesté le Roi, de prospérité au Royaume du Maroc et de bonheur au peuple marocain.

Il saisit, cette occasion, pour mettre en exergue les liens de voisinage et d’amitié qui unissent les deux peuples, notant que le Royaume du Maroc est l’un des partenaires les plus proches et importants pour l’Espagne.

Le Président du gouvernement espagnol fait part aussi de son énorme appréciation de la profonde coopération entretenue avec le gouvernement marocain.

“Nous devons continuer à œuvrer en vue de bâtir une association plus fructueuse au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la stabilité, et la prospérité de l’ensemble de la région méditerranéenne”, écrit M. Sanchez.