Message de félicitations à Sa Majesté le Roi de l’Émir de l’État du Koweït à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2024 à 22:42

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de l’Émir de l’État du Koweït, SA Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, SA Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah exprime à Sa Majesté le Roi, en cette heureuse occasion, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès, et au peuple marocain frère de davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du Souverain.

L’Émir de l’État du Koweït salue également les réalisations remarquables accomplies par le Royaume du Maroc en matière de développement dans tous les domaines sous le règne de Sa Majesté le Roi.

Il saisit aussi cette occasion pour exprimer sa grande fierté des relations historiques et fraternelles solides liant les deux Illustres Familles, ainsi que les deux peuples et pays frères, faisant part de sa volonté constante de promouvoir la coopération bilatérale à tous les niveaux.