Message de félicitations à Sa Majesté le Roi de la Première ministre du Bangladesh à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 2 août, 2024 à 21:11

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la Première ministre de la République populaire du Bangladesh, Mme Sheikh Hasina, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, Mme Sheikh Hasina exprime, en son nom propre et en celui du peuple du Bangladesh, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de bien-être à Sa Majesté le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Elle saisit cette heureuse occasion pour rappeler les progrès et la prospérité considérables accomplis sous la conduite éclairée du Souverain, tout en exprimant l’admiration pour l’engagement infaillible de Sa Majesté le Roi en faveur du bien-être du peuple marocain et du développement soutenu du Royaume.

Soulignant le rôle agissant joué par le Souverain au sein de la Oumma Islamique, Mme Sheikh Hasina met en avant les actions et l’engagement de Sa Majesté le Roi en faveur des différentes questions nationales et mondiales.

La Première ministre du Bangladesh réitère, également, sa volonté de renforcer les relations fraternelles liant les deux pays et de développer davantage la coopération bilatérale.