Message de félicitations à SM le Roi du président d’Azerbaïdjan à l’occasion de l’Aïd Al Adha

dimanche, 16 juin, 2024 à 21:35

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Aliyev exprime, en son nom et en celui du peuple azerbaïdjanais, ses plus sincères félicitations à SM le Roi et au peuple marocain frère, tout en formulant ses souhaits, en cette fête bénie, de bonne santé, bonheur et succès au Souverain, et de paix et prospérité au peuple marocain frère.

Le président azerbaïdjanais se dit convaincu “que, conformément aux intérêts de nos peuples, nous poursuivrons avec succès nos efforts communs dans le sens du développement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Maroc et l’élargissement de notre coopération”.