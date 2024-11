Message de félicitations à SM le Roi du Prince Héritier du Koweït à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

jeudi, 21 novembre, 2024 à 13:21

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Prince Héritier de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, le Prince Héritier de l’État du Koweït exprime ses sincères et chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi à l’occasion du 69e anniversaire de la glorieuse Fête de l’Indépendance.

A cette occasion, Son Altesse Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah exprime au Souverain ses meilleurs vœux de santé, de bien-être et de plein succès, souhaitant au Royaume du Maroc et à son peuple frère davantage de progrès, de grandeur et de prospérité, sous la sage conduite de SM le Roi.