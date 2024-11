Message de félicitations à SM le Roi de l’Émir de l’État du Koweït à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

jeudi, 21 novembre, 2024 à 12:47

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de l’Émir de l’État du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la glorieuse Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, l’Émir de l’État du Koweït exprime à SM le Roi ses sincères félicitations à l’occasion du 69e anniversaire de la Fête de l’Indépendance du Royaume du Maroc frère, affirmant partager les sentiments du Souverain, du gouvernement et du peuple marocain frère en cette heureuse occasion.

Il salue les grandes réalisations accomplies par le Royaume du Maroc frère en matière de développement sous le règne prospère de SM le Roi, faisant part de sa fierté de la solidité et de la profondeur des liens fraternels et historiques unissant l’Etat du Koweït et le Royaume du Maroc frère.

L’Émir de l’État du Koweït implore le Très-Haut de perpétuer sur le Souverain les bienfaits de la santé et du bonheur, et de réaliser les aspirations du Royaume du Maroc et de son peuple à davantage de progrès et de prospérité sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi.