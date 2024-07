Le Président du Monténégro félicite Sa Majesté le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2024 à 22:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Monténégro, Jakov Milatović, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, M. Milatović exprime, au nom du peuple monténégrin et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et ses meilleurs voeux de progrès au Royaume du Maroc et à son peuple.

A cette occasion, il réitère la détermination de son pays à promouvoir davantage les liens d’amitié avec le Royaume du Maroc, ainsi que son engagement continu à renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux.

M. Milatović s’est dit heureux de constater que “les relations entre le Monténégro et le Maroc sont basées sur la coopération et la proximité entre les deux peuples, ainsi que sur les liens dans le cadre méditerranéen”.