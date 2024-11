Le président palestinien félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

mardi, 19 novembre, 2024 à 12:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de l’État de Palestine et Président du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, M. Mahmoud Abbas, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, M. Abbas exprime à Sa Majesté le Roi ses chaleureuses félicitations à l’occasion de la Fête de l’Indépendance du Royaume du Maroc frère, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé, le bonheur et le succès, et pour le Royaume, gouvernement et peuple, dans davantage de progrès et de prospérité.

Le président palestinien saisit cette précieuse occasion pour réaffirmer sa fierté des relations bilatérales, fondées sur la fraternité et la solidarité, soulignant sa détermination à les renforcer dans l’intérêt mutuel des deux pays.