SM le Roi félicite les Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin à l’occasion de la fête nationale de leur pays

mardi, 3 septembre, 2024 à 12:59

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin, Mme Milena Gasperoni et M. Alessandro Rossi, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à Mme Gasperoni et M. Rossi, et Ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité au peuple de Saint-Marin.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour se féliciter des relations d’amitié solide unissant les deux pays, faisant part de Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec les Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin pour renforcer ces relations et élargir leurs domaines, au service des intérêts communs des peuples marocain et saint-marinais.