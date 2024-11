SM le Roi félicite le Président du Conseil des ministres libanais à l’occasion de la fête nationale de son pays

vendredi, 22 novembre, 2024 à 11:49

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président du Conseil des ministres de la République libanaise, Najib Mikati, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Mikati et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple libanais frère dans la sécurité, l’unité et la stabilité.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi fait part de la solidarité absolue du Royaume du Maroc avec le peuple libanais frère pour assurer sa sécurité, sa stabilité et son unité nationale, et réaffirme Sa détermination à continuer d’œuvrer pour le renforcement des relations de coopération constructive unissant les deux pays, au profit des deux peuples frères et de la Nation arabe.