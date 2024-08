SM le Roi félicite le président hongrois à l’occasion de la fête nationale de son pays

mardi, 20 août, 2024 à 13:16

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Hongrie, M. Tamás Sulyok, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple hongrois.

A cette occasion, le Souverain réitère Sa détermination à œuvrer de concert avec M. Sulyok en vue de consolider les relations d’amitié étroite unissant le Royaume du Maroc et la République de Hongrie et de renforcer la coopération bilatérale fructueuse dans les différents domaines d’intérêt commun.