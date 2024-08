SM le Roi félicite le président de l’Équateur à l’occasion de la fête nationale de son pays

vendredi, 9 août, 2024 à 23:42

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable a annoncé avoir procédé à la mise en production du projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes de Souk Sebt Ouled Nemma, Ouled Ayad et Dar Ould Zidouh, relevant de la province de Fquih Ben Salah.