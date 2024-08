SM le Roi félicite le président de la République du Bénin à l’occasion de la Fête nationale de son pays

jeudi, 1 août, 2024 à 11:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi adresse Ses félicitations à M. Talon et Ses vœux les plus chaleureux de bonheur au peuple béninois.

“Il me plait également de vous assurer de Ma détermination à poursuivre notre action commune pour le renforcement de l’excellente et traditionnelle amitié maroco-béninoise et la diversification des domaines de coopération bilatérale, visant la prospérité de nos deux peuples et le développement de notre Continent”, écrit SM le Roi dans Son message.