SM le Roi félicite le Roi Charles III à l’occasion de son anniversaire

samedi, 15 juin, 2024 à 12:15

Le Maroc a réitéré devant la session extraordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) de l’Union africaine sur la Communication et les TIC (CICT5), tenue du 11 au 13 juin courant, sa détermination à réduire la fracture numérique et promouvoir un avenir digital inclusif, ouvert et sûr pour tous dans le Continent africain.