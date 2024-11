SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président ivoirien à l’occasion de la Fête de l’indépendance

vendredi, 22 novembre, 2024 à 15:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, M. Ouattara adresse, au nom du peuple et du gouvernement ivoiriens, ainsi qu’en son nom propre, ses très vives et chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain, et de progrès et de prospérité au peuple frère du Royaume du Maroc.

“Je me réjouis de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent, si heureusement entre nos deux Etats, et saisis cette occasion pour Vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer, toujours de concert avec Votre Majesté, à leur raffermissement, dans l’intérêt bien compris de nos peuples respectifs”, écrit M. Ouattara.